Τιμήθηκε από τον βασιλιά Κάρολο η Ραντουκάνου (pics)

Μπορεί τα πράγματα στην καριέρα της να μην έχουν πάει όπως θα περίμενε κανείς μετά την κατάκτηση του US Open το 2021, όμως η Έμα Ραντουκάνου παραμένει «ηρωίδα» για τη Μεγάλη Βρετανία.

Ήταν μόλις 18 ετών, άλλωστε, όταν σήκωσε τον τίτλο στη Νέα Υόρκη και έγινε η πρώτη Βρετανίδα που κατέκτησε Grand Slam μετά τη Βιρτζίνια Γουέιντ το 1977 στο Wimbledon.

Χθες, λοιπόν, η Έμα τιμήθηκε στο Windsor Castle από τον βασιλιά Κάρολο, καθώς έγινε Μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (MBE: Member of the Most Excellent Order of the British Empire).

«Είναι υπέροχο να λαμβάνω αυτή τη μεγάλη τιμή σήμερα από τον βασιλιά, νιώθω εξαιρετικά ευγνώμων», ανέφερε στο η 20χρονη Βρετανίδα, ενώ ανέβασε στα social media μια χαρακτηριστική φωτογραφία από τη σεμνή τελετή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φόρεμα, τα παπούτσια και το καπέλο της νεαρής τενίστριας είναι του Οίκου Dior και η συνολική αξία τους είναι 10.000 λίρες!

a great honour receiving an MBE from his majesty the King today. pic.twitter.com/L1hnhmL3OS — Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) November 29, 2022