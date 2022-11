Ναδάλ: «Δεν ξέρω αν είμαι ο GOAT του τένις αλλά δεν το σκέφτομαι»

Ο Ισπανός τενίστας που παραμένει στο Top 3 της παγκόσμιας κατάταξης δεν δίστασε να απαντήσει για το αν θεωρεί τον εαυτό του τον κορυφαίο όλων των εποχών:

«Ειλικρινά, δεν ξέρω αν είμαι ο καλύτερος στην ιστορία ή όχι αλλά δεν το σκέφτομαι. Νομίζω ότι είναι κάτι που περνά στο background μας. Πιστεύω πως με όλους τους άλλους παίκτες έχουμε καταφέρει να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας και με αυτή την έννοια η αθλητική μας κληρονομιά είναι αυτή που είναι. Και θα δούμε τι ακριβώς είναι όταν θα τελειώσω την καριέρα μου.

Για εμένα, η σημαντική κληρονομιά είναι ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν ζήσει μαζί μου όλα αυτά τα 20 χρόνια της καριέρας μου έχουν μία καλή, ανθρώπινη ανάμνηση από εμένα. Στην τελική τα πρωσπικά θέματα, η εκπαίδευση, ο σεβασμός και η προσοχή με την οποία συμπεριφέρεσαι στους ανθρώπους βρίσκονται πάνω από τα επαγγελματικά ζητήματα γιατί στο τέλος αυτό είναι που μένει στο πέρασμα του χρόνου».

