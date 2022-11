Τα μεγάλα διλήμματα του Τσιτσιπά (vids)

Λίγες μέρες πριν εμφανιστεί στο Diriyah Tennis Cup στη Σαουδική Αραβία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς απάντησε στα... κρίσιμα ερωτήματα των διοργανωτών.

Για παράδειγμα: τι προτιμάει να κερδίσει, χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο ή Grand Slam;

Όλα τα λεφτά, πάντως, ήταν η απάντησή του στο... κλασικό δίλημμα Ρότζερ ή Ράφα!

Ανάλογα διλήμματα τέθηκαν και στους Νικ Κύργιο, Σάσα Ζβέρεφ, Ντόμινικ Τιμ και Σταν Βαβρίνκα, που επίσης μετέχουν στη διοργάνωση (8-10/12).

Δείτε τις χαριτωμένες αντιδράσεις των παικτών!