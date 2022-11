Αντίο με νίκη ο Ναδάλ (vids)

Εξαιρετικός ο θρυλικός Ισπανός (Νο.2(, επικράτησε με 7-5, 7-5 σε 1 ώρα και 42 λεπτά, παίρνοντας τη μοναδική νίκη του στη φετινή διοργάνωση. Ο 23χρονος Νορβηγός(Νο.3), από την πλευρά του, έχει ήδη βγει πρώτος στο Green Group και περιμένει στα ημιτελικά της διοργάνωσης τον νικητή του αυριανού μεγάλου ματς ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Αντρέι Ρούμπλεφ για το Red Group.

Δεν τα πάει και πολύ καλά, όμως, απέναντι στο Top 3, καθώς το ρεκόρ του είναι 0-8 με 0-20 σετ!

Ήταν η καλύτερη εμφάνιση του Ράφα στο Τορίνο και είναι χαρακτηριστικό ότι έχασε συνολικά μόνο τρεις πόντους πίσω από το σερβίς του (σημείωσε και 16 άσους!). Και τα δύο σετ ήταν κλειστά, όπως μαρτυράει και το σκορ, όμως ο Ναδάλ «χτύπησε» στο 6-5... εις διπλούν και άρπαξε τη νίκη από τον Ρουντ, που είχε κερδίσει τα δύο πρώτα του ματς στην ιταλική πόλη. Πλέον ο Ράφα έχει 2/2 κόντρα στον Σκανδιναβό.

Ο 36χρονος Ισπανός θα ολοκληρώσει για άλλη μια φορά τη σεζόν στο Top 3, απλά περιμένει να δει αν Ρουντ ή Τσιτσιπάς καταφέρουν να τον εκτοπίσουν από το Νο.2. Κατέκτησε φέτος τέσσερις τίτλους, από τους οποίους οι δύο ήταν Grand Slam (Μελβούρνη, Αustralian Open, Ακαπούλκο, Roland Garros). Όχι και άσχημα!

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι ο Ναδάλ δεν έχει κατακτήσει ποτέ το ATP Finals!

To round robin του ομίλου κλείνει με το ματς Αλιασίμ-Φριτζ (22.00), με τον νικητή να κλείνει ραντεβού με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στα ημιτελικά.

