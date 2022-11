Πανηγυρικά στα ημιτελικά ο Τζόκοβιτς! (vids)

Εκπληκτικός για άλλη μια φορά ο 35χρονος Σέρβος (Νο.8), χρειάστηκε μόνο 77 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.7) με 6-4, 6-1 και να κάνει ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του έκτου τίτλου του στη διοργάνωση. Χωρίς αμφιβολία, είναι το μεγάλο φαβορί!

Παράλληλα, ο Νόλε βοήθησε και λίγο τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς ακόμα και αν ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ηττηθεί απόψε (22.00) από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ θα διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης, ποντάροντας σε τριπλή ισοβαθμία στο Red Group.

Καλό, βέβαια, είναι να νικήσει σήμερα τον 26χρονο Ρώσο και μετά να τα δώσει όλα σε «τελικό» με τον Αντρέι Ρούμπλεφ, που λύγισε την πρώτη μέρα τον Μεντβέντεφ.

Ο Τζόκοβιτς, για να επιστρέψουμε στο ματς, τα βρήκε σκούρα στο πρώτο σετ, αλλά «χτύπησε» την κατάλληλη στιγμή: είχε το πρώτο του μπρέικ πόιντ (που ήταν και σετ πόιντ) στο 5-4, το εκμεταλλεύτηκε με μια σούπερ επιστροφή και «έγραψε» το 1-0 μέσα σε αποθέωση. Στο πρώτο σετ, μάλιστα, δεν έχασε κανένα πόντο πίσω από το πρώτο σερβίς του (17/17)!

Τα πράγματα έγιναν πιο απλά στο δεύτερο σετ, όπου ο Νόλε και πάλι σέρβιρε πολύ καλά και δεν απειλήθηκε ποτέ από τον Ρούμπλεφ. Σημείωσε ένα ακόμα μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ φτάνοντας στη συνέχεια στα πέντε σερί κερδισμένα γκέιμ (3-0), ενώ έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα όταν έσπασε και δεύτερη φορά τον αντίπαλό του, για να βρεθεί με τις μπάλες στα χέρια στο 5-1. Φυσικά, δεν δυσκολεύτηκε να κλείσει τον αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όχι μόνο δεν έχει χάσει σετ στο Τορίνο, αλλά δεν έχει καν αντιμετωπίσει μπρέικ πόιντ! Σήμερα υπέπεσε σε μόλις έξι αβίαστα λάθη.

Έχει, λοιπόν, μόνο μια ήττα από το Wimbledon και μετά (από τον Χόλγκερ Ρούνε στο Παρίσι) και δείχνει έτοιμος να κατακτήσει τον τέταρτο φετινό τίτλο του... Περιμένει πλέον να μάθει ποιον θα αντιμετωπίσει από το Green Group στον 11ο ημιτελικό του στα ATP Finals, αλλά έχει μπροστά του το ματς της Παρασκευής (18/11) με τον Μεντβέντεφ και είναι βέβαιο ότι θέλει τους βαθμούς!

