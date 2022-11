Στην πόρτα της εξόδου ο Ναδάλ (vids)

Φανερά επηρεασμένος από την έλλειψη αγώνων ο θρυλικός Ισπανός (Νο.2), έχασε με 6-3, 6-4 από τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.6) και είναι κολλημένος στην τελευταία θέση του Green Group, χωρίς να έχει κερδίσει ούτε σετ.

Αν, μάλιστα, ο Κάσπερ Ρουντ πάρει απόψε (22.00) έστω ένα σετ από τον Τέιλορ Φριτζ, τότε ο Ράφα θα πάει... σπίτι του και θα ξεχάσει για φέτος και το Νο.1, στο οποίο θα έφτανε με την κατάκτηση του τίτλου.

Ο αριστερόχειρας Ισπανός θα μείνει «ζωντανός» μόνο αν ο Φριτζ νικήσει σε straight sets, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Κάρλος Αλκαράθ είναι «αγκαλιά» με το year-end No.1.

Κακά τα ψέματα, τα indoor courts ποτέ δεν ήταν το... φόρτε του Ράφα και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ το ATP Finals...

Ακόμα και σε αυτή την επιφάνεια, πάντως, ο... κανονικός Ναδάλ θα μπορούσε να πάρει το πρώτο σετ, αφού είχε 0/4 μπρέικ πόιντ και ήταν μπροστά με 40-0 στο όγδοο γκέιμ, πριν χάσει το σερβίς του από τον 22χρονο Καναδό.

Ο Φίλιξ σέρβιρε στη συνέχεια με επιτυχία για το 1-0, ενώ μπήκε και με φόρα στο δεύτερο σετ, την ώρα που ο Ράφα ακόμα πάλευε να βρει ρυθμό. Ο Αλιασίμ προηγήθηκε 2-1 με μπρέικ και μετά από ένα χαμένο μπρέικ πόιντ στο 2-2, είδε τον Ναδάλ να... ανασταίνεται προσωρινά και να απειλεί με μπρέικ στο επόμενο γκέιμ.

Ο Αλιασίμ, ωστόσο, καθάρισε με τη βοήθεια του εξαιρετικού σερβίς του και δεν δυσκολεύτηκε να κλείσει τον αγώνα όταν πήρε τις μπάλες στο 5-4. Ήταν η πρώτη νίκη του στο ATP Finals και η πρώτη νίκη του επί του Ναδάλ (1-2)!

Είναι, λοιπόν, ξανά στο παιχνίδι της πρόκρισης και ενδεχομένως το ματς με τον Φριτζ (17/11) να δώσει το δεύτερο εισιτήριο για την τετράδα. Θυμίζουμε ότι έχει στην ομάδα του τον Τόνι Ναδάλ!

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι ήταν η τέταρτη σερί ήττα του Ναδάλ στο tour, κάτι που συμβαίνει μόλις για τρίτη φορά στην καριέρα του.

A win to remember! 👏



The moment @felixtennis recorded a first career win vs Nadal with a 6-3 6-4 victory over the Spaniard#NittoATPFinals pic.twitter.com/5xkMhEJSUc