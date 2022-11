Λύγισε τον Μεντβέντεφ ο Ρούμπλεφ και... έβαλε φωτιά στο Red Group! (vids)

Παρότι έχασε με οδυνηρό τρόπο το πρώτο σετ, ο 25χρονος Ρώσος (Νο.7) επικράτησε του συμπατριώτη του (Νο.5) με 6-7(6), 6-3, 7-6(7) σε 2 ώρες και 31 λεπτά και πάει τώρα φουλ για την πρώτη του παρουσία στην τετράδα της σπουδαίας διοργάνωσης.

Ο επόμενός του αντίπαλος θα είναι ο νικητής του αγώνα ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Νόβακ Τζόκοβιτς (22.00), ενώ ο Μεντβέντεφ θα παίξει... τα ρέστα του κόντρα στον ηττημένο αυτού του ματς. Το Red Group, πάντως, έχει ήδη πάρει φωτιά και ενδεχομένως να παίξουν ρόλο στο παιχνίδι της πρόκρισης τα τρία κλειστά σετ του ρωσικού «εμφυλίου».

Ο Ρούμπλεφ ξεκίνησε πιο δυνατά τον αγώνα, αλλά έχασε το προβάδισμα με 5-2, αλλά και δύο σετ πόιντ στο 6-5, για να οδηγηθούν τελικά οι δύο παίκτες σε τάι μπρέικ. Και εκεί, όμως, ο Αντρέι ήταν καλύτερος και προηγήθηκε με 6-2 και 7-6, ωστόσο ο Μεντβέντεφ ήταν αυτός που έκλεισε το σετ στην πρώτη δική του ευκαιρία (6-8).

Ο Ρούμπλεφ έφυγε για τα αποδυτήρια εκνευρισμένος από τον εαυτό του και κάποιες υποδείξεις των εποπτών (δικαίως), όμως δεν έχασε την ψυχραιμία του. Πέρασε και πάλι μπροστά με μπρέικ (2-1), μόνο που αυτή τη φορά φρόντισε να καθαρίσει το σετ με δεύτερο μπρέικ στο 5-3 και όχι να... αγχωθεί στο δικό του σερβίς.

Ο 25χρονος τενίστας είχε το μοναδικό μπρέικ πόιντ του τρίτου σετ στο δεύτερο γκέιμ, όμως στη συνέχεια ο Μεντβέντεφ σέρβιρε εξαιρετικά και δεν άφησε πολλά περιθώρια στον αντίπαλό του (είχε και τέσσερα love service games). Ούτε και ο Ρούμπλεφ, πάντως, απειλήθηκε ιδιαίτερα στο σερβίς του, οπότε οι διαφορές λύθηκαν οριστικά στο τάι μπρέικ.

Όταν ο Αντρέι έχασε τρία ματς πόιντ στο 6-3 και ένα στο 7-6... ξύπνησαν μνήμες του πρώτου σετ, ωστόσο δεν άφησε την τέταρτη ευκαιρία του να πάει χαμένη και έφτασε στη δεύτερη νίκη του κόντρα στον καλό του φίλο (2-4 το head to head). Ήταν και η 50 νίκη του τη φετινή σεζόν.

WHAT A WIN 🙌



The moment @AndreyRublev97 defeated 2020 champion Medvedev for his 50th win in 2022!#NittoATPFinals pic.twitter.com/uCM4IuHQvN