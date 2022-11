Στην Ελβετία το Billie Jean King Cup (vids)

Το πρώτο βήμα έκανε η Ζιλ Τάιχμαν με τη νίκη της επί της Αυστραλής Στορμ Σάντερς με 6-3, 4-6, 6-3, ενώ τον τίτλο «σφράγισε» η Μπελίντα Μπέντσιτς, που υπέταξε με 6-2, 6-1 την Άιλα Τομλιάνοβιτς.

Θυμίζουμε ότι η 25χρονη Ελβετίδα χάρισε πέρυσι στη χώρα της και δύο μετάλλια (ένα χρυσό και ένα αργυρό) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο!

Ήταν η τρίτη και... φαρμακερή παρουσία της Ελβετίας σε τελικό (μετά το 1998 και το 2021) και η μεγάλη αυτή η επιτυχία έρχεται οκτώ χρόνια μετά το αντίστοιχο κατόρθωμα της ομάδας των ανδρών (Davis Cup), που είχε ως ηγέτες τους Ρότζερ Φέντερερ και Σταν Βαβρίνκα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την κατάκτηση του τίτλου το 1974, η Αυστραλία έχει χάσει δέκα διαδοχικούς τελικούς!

Taking it all in 😂 #BJKCupFinals | @swiss_tennis pic.twitter.com/3y1e0U1ZlR

Pain in Prague ⏭ glory in Glasgow 🥇 #BJKCupFinals | @swiss_tennis pic.twitter.com/wOM3dUf3SC

Sweet Swiss redemption 🇨🇭🏆



2021 runners-up @swiss_tennis re-write the history books with their first ever title#BJKCupFinals | @BelindaBencic pic.twitter.com/V0M1m59cPP