Βάσεις πρόκρισης στην τετράδα ο Ρουντ (vids)

Εξαιρετικός ο 23χρονος Νορβηγός, επικράτησε του Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.6) με 7-6(4), 6-4 σε 1 ώρα και 51 λεπτά και έβαλε βάσεις για την πρόκριση στα ημιτελικά του Τορίνο. Τα είχε καταφέρει και πέρυσι, στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση.

Ο επόμενός του αντίπαλος θα είναι ο νικητής του αγώνα ανάμεσα στον Ράφα Ναδάλ και τον Τέιλορ Φριτζ (22.00), τους δύο παίκτες που συμπληρώνουν το Green Group.

Έχει, πάντως, ιδιαίτερη σημασία, σε περίπτωση ισοβαθμίας, το γεγονός ότι ο Κάσπερ δεν έχασε σετ στην πρεμιέρα του.

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα, ο Ρουντ ήταν πιο ψύχραιμος στους κρίσιμους πόντους, σε αντίθεση με τον Φίλξ που έκανε λάθη όταν η μπάλα «έκαιγε». Αυτός ήταν ο λόγος που ο 22χρονος Καναδός έχασε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ, ενώ στο δεύτερο, παρότι φαινόταν να έχει το πάνω χέρι, «λύγισε» στο έβδομο γκέιμ όταν δεν κράτησε το σερβίς του.

Δεν ήταν και το ιδανικό ντεμπούτο για τον φορμαρισμένο Φίλιξ, που πήρε τρεις σερί τίτλους indoors, όμως η υπόθεση πρόκριση παραμένει ανοιχτή και θα την κυνηγήσει στον δεύτερο αγώνα του (15/11).

Θυμίζουμε ότι αύριο (14/11) ρίχνεται στη μάχη το Red Group, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να μονομαχεί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στις 22.00. Στις 15.00 θα διεξαχθεί ο ρωσικός «εμφύλιος» ανάμεσα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Αν ο Στεφ κατακτήσει τον τίτλο αήττητος, τότε θα ανεβεί στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά στην καριέρα του!

