Ρούμπλεφ: «Τι κάνω σε αυτό το γκρουπ;» (vid)

«Τι κάνω εδώ, γιατί είμαι σε αυτό το γκρουπq», ήταν η αντίδραση του 25χρονου Ρώσου, που θα έχει ως αντιπάλους στο round robin τους Στέφανο Τσιτσιπά, Ντανίλ Μεντβέντεφ και Νόβακ Τζόκοβιτς. «Θα έπρεπε να με βάλετε στο Green Group (Ναδάλ, Ρουντ, Αλιασίμ, Φριτζ)», πρόσθεσε.

Ο Νο.7 τενίστας στον κόσμο αναρωτήθηκε ακόμα πώς γίνεται να είναι πάντα χώρια Ναδάλ και Τζόκοβιτς!

Andrey about his group is such a mood 😅#NittoATPFinals @AndreyRublev97 pic.twitter.com/NlasZzSk2U