United Cup: Επικεφαλής η Ελλάδα, παρέα με Βέλγιο στο Περθ

Στεφ (Νο.3) και Μαρία (Νο.6) έχουν συνδυαστικά το κορυφαίο ranking, ενώ ακολουθούν η Πολωνία των Χούμπερτ Χούρκατς και Ίγκα Σβιόντεκ, οι ΗΠΑ των Τέιλορ Φριτζ και Τζέσικα Πεγκούλα, η Ισπανία των Ράφα Ναδάλ και Πάουλα Μπαντόσα, η Ιταλία των Ματέο Μπερετίνι και Μαρτίνα Τρεβιζάν και η Γαλλία των Αρτούρ Ριντερκνές και Καρολίνα Γκαρσιά.

Οι έξι αυτές ομάδες είναι επικεφαλής των ισάριθμων γκρουπ τριών ομάδων, που θα μονομαχήσουν σε Μπρίσμπεν, Περθ και Σιδνεϊ από τις 29 Δεκεμβρίου ως τις 4 Ιανουαρίου (round robin). Κάθε πόλη θα φιλοξενήσει δύο γκρουπ και οι νικητές κάθε πόλης συν την επόμενη καλύτερη ομάδα θα προκριθούν στο Final Four της διοργάνωσης στο Σίδνεϊ (6-8/1). Κάθε tie του round robin θα περιλαμβάνει δύο αγώνες ανδρών, δύο αγώνες γυναικών και έναν αγώνα μεικτού διπλού.

Η Ελλάδα, αποτελούμενη από τους Στέφανο Τσιτσιπά, Μιχάλη Περβολαράκη, Στέφανο Σακελλαρίδη, Πέτρο Τσιτσιπά, Μαρία Σάκκαρη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ, Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και Σαπφώ Σακελλαρίδη, είναι στο Group A του Περθ και θα έχει ως αντίπαλο το Βέλγιο των Νταβίντ Γκοφέν και Ελίζ Μέρτενς, καθώς και μία ομάδα που θα προκύψει από το ranking της ATP μετά την ολοκλήρωση του ATP Finals. Στο άλλο γκρουπ του Περθ είναι η Γαλλία, η Κροατία και η Αργεντινή.

To event δίνει συνολικό έπαθλο 15 εκατ. δολάρια, ενώ προσφέρονται και μέχρι 500 βαθμοί ATP και WTA.

United Cup Entry List, headlined by Iga Swiatek and Rafael Nadal.



Top Six Seeds:



1. Greece

2. Poland

3. USA

4. Spain

5. Italy

6. France



Draw will take place later today. pic.twitter.com/muPtmtXIsr