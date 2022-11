Πικρό φινάλε για τη Σάκκαρη (vids)

Εκπληκτική η 29χρονη Γαλλίδα (Νο.6), λύγισε με 6-3, 6-2 την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.5) σε μόλις 74 λεπτά και πέρασε στον τελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα της. Η ημιφιναλίστ του US Open είχε ένα σούπερ δεύτερο μισό της σεζόν και είναι ένα φινάλε που πραγματικά της αξίζει...

Θα περιμένει στον τελικό της Δευτέρας τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ίγκα Σβιόντεκ και την Αρίνα Σαμπαλένκα, ενώ για τη Μαρία η σεζόν ολοκληρώνεται. Και μπορεί το τέλος να είναι πικρό, όμως η 27χρονη τενίστρια λέει αντίο ξανά από το Top 10, ενώ σίγουρα θα κρατήσει την εξαιρετική πορεία που έκανε για να φτάσει στο WTA Finals και να πάρει στη συνέχεια το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Θυμίζουμε ότι προκρίθηκε αήττητη και χωρίς απώλεια σετ.

Η Γκαρσιά, όπως είπαμε, ήταν φανταστική, όμως ήταν παράλληλα μια κακή μέρα για τη Μαρία, που δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό και δεν είχε απάντηση στις πολύ καλές επιστροφές της Γαλλίδας. Η Γκαρσιά επιτέθηκε στο δεύτερο σερβίς της Μαρίας και η προώθησή της στο court φάνηκε να αποσυντονίζει την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.

Τα μηνύματα ήρθαν από πολύ νωρίς, καθώς μετά το 1-1 η Γκαρσιά άρχισε να ελέγχει απόλυτα τον αγώνα, παρότι δεν μπόρεσε να εδραιώσει το αρχικό της προβάδισμα με μπρέικ (το 3-1 έγινε 3-2). H Mαρία υποχρεώθηκε σε παθητικό παιχνίδι, χωρίς να μπορεί να βγάλει winners ή έστω να ελέγξει τα βαθιά χτυπήματα της αντιπάλου της, δέχτηκε ένα ακόμα μπρέικ για το 4-2 και τελικά έχασε το πρώτο σετ με συνοπτικές διαδικασίες.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα στο δεύτερο σετ, με τη Μαρία να είναι ανήμπορη να αντιδράσει και την Γκαρσιά να παίρνει προβάδισμα 4-0 με δύο μπρέικ. Όσο και αν η Σάκκαρη προσπάθησε να «ζωντανέψει», η Γαλλίδα είχε πάντα ως μεγάλο όπλο το σερβίς της και τελικά καθάρισε τον αγώνα όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια της στο 5-2.

Είναι ένας... γρίφος που δεν έχει καταφέρει να λύσει η Μαρία, αφού σε τρεις αγώνες με την Καρολίν έχει ισάριθμες ήττες χωρίς να έχει πάρει σετ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε μόλις 8 winners έναντι 21 της αντιπάλου της, ενώ τα αβίαστα λάθη ήταν 19-17.

✨ her stellar season continues ✨@CaroGarcia seals her place in the @WTAFinals final for the first time! pic.twitter.com/RnwKG36ucY