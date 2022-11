«Μαγικός ζωμός»: Το… περίεργο βίντεο με το ισοτονικό του Τζόκοβιτς στο ματς με τον Τσιτσιπά (vid)

Το θέμα δεν είναι ότι ο φυσιοθεραπευτής του Νόλε ετοίμασε και έστειλε το ποτό στον 35χρονο Σέρβο. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές και σχεδόν με όλους τους παίκτες.

Εκείνο που κίνησε τις... υποψίες είναι το γεγονός ότι η ομάδα του έσπευσε να κρύψει τον Ουλίσες Μπάδιο μόλις κατάλαβε ότι κάποιος τραβούσε βίντεο.

Το πιο πιθανό είναι να μην ήθελαν να αποκαλυφθεί η μάρκα του ισοτονικού, καθώς πέρα από το ότι ο καθένας έχει τα «μυστικά» του, δεν επιτρέπεται να γίνεται και «διαφήμιση» στα τουρνουά (εκτός αν πρόκειται για χορηγό).

Όπως και να έχει ήταν μια κίνηση που σχολιάστηκε... ποικιλοτρόπως στα social media.

Στο παρελθόν είχε ερωτηθεί και ο ίδιος ο Νόλε για το τι πίνει και τότε απάντησε με χιούμορ: «Μαγικό ζωμό».

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA