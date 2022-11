Η φωτογραφία του πιτσιρικά Ρούνε με τον Τζόκοβιτς

Πριν μερικά χρόνια ο νεαρός Δανός είχε βγάλει selfie με ένα από τα είδωλά του, τον Νόβακ Τζόκοβιτς, και σήμερα στις 16.00 θα διεκδικήσει απέναντί του στο Παρίσι τον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας του.

Μάλλον δεν μπορούσε να το φανταστεί ούτε το 2019 στο Λονδίνο, όταν στο πλαίσιο του ATP Finals είχε προπονηθεί με τον θρυλικό Σέρβο, ως ένα από τα μελλοντικά αστέρια του παγκοσμίου τένις!

Τους χωρίζουν 15 χρόνια και 11 μήνες, αλλά και ένα σωρό τίτλοι και εικόνες, όμως ο Ρούνε έχει αποδείξει ότι δεν... κολλάει σε ονόματα. Στο Μπερσί, άλλωστε, έχει νικήσει σε διάστημα τεσσάρων ημερών τέσσερις παίκτες του Top 10!

Ο Τζόκοβιτς, βέβαια, δεν είναι απλά ένας παίκτης του Top 10 και πολύ δύσκολα θα αφήσει τον νεαρό να του στερήσει το έβδομο Paris Masters του!

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί και το 2021 στο US Open, όπου ο Ρούνε είχε καταφέρει να πάρει ένα σετ, όμως στη συνέχεια προδόθηκε από το σώμα του και δεν μπόρεσε να παλέψει όσο θα ήθελε (6-1, 6-7, 6-2, 6-1).

November 2019: Djokovic practices with 16-year-old Rune at the O2



November 2022: Djokovic faces 19-year-old Rune in the Paris final



Progression 😎 #RolexParisMasters pic.twitter.com/JWc0yGJH4C