Έβαλε φρένο στον Αλιασίμ ο Ρούνε! (vids)

Ο 19χρονος Δανός (Νο.18) επικράτησε με 6-4, 6-2 σε 87 λεπτά και έβαλε φρένο στο σερί τον 16 νικών του 22χρονου Καναδού (Νο.8), που κατέκτησε κατά σειρά τους τίτλους σε Φλωρεντία, Αμβέρσα και Βασιλεία. Ήταν, μάλιστα, η τέταρτη νίκη του σε βάρος παίκτη του Top 10 σε ισάριθμες μέρες (Χούρκατς, Ρούμπλεφ, Αλκαράθ, Αλιασίμ)!

Σήμερα, πάντως, ο Φίλιξ ήταν κατώτερος των περιστάσεων και έδωσε πολλά... δικαιώματα στον νεαρό Σκανδιναβό, που έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο στο φινάλε της σεζόν. Έπαιξε στον τελικό της Σόφια από τον Μαρκ Αντρέα Χέσλερ, άρπαξε το τρόπαιο από τον Στέφανο Τσιτσιπά στη Στοκχόλμη, έχασε από τον Φίλιξ στο ματς τίτλου της Βασιλείας και τώρα πήρε τη ρεβάνς του, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον μεγαλύτερο τελικό της καριέρας του. Όλα αυτά από έναν παίκτη που ξεκίνησε τη σεζόν ως Νο.103!

O νεαρός τενίστας θα κάνει το βέβαιο άλμα στο Νο.12 του κόσμου, ενώ αν πάρει την κούπα στο Μπερσί, τότε θα σκαρφαλώσει στο Νο.10 και θα πάει ως alternate στο ATP Finals! Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει στο πλευρό του τον Πατρίκ Μουράτογλου.

Ο Ρούνε θα περιμένει στον πέμπτο τελικό της καριέρας του τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, που θα αναμετρηθούν στις 17.30.

Όσο για τον Φίλιξ; Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και το σερί του είναι πλέον παρελθόν, αλλά ο νεαρός από το Μόντρεαλ θα είναι τη Δευτέρα στο Νο.6 του κόσμου, θέση που αποτελεί career high. Εξασφάλισε και τη συμμετοχή στο ATP Finals, οπότε έχει μια ακόμα ευκαιρία για το... κερασάκι στην τούρτα!

