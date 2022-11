Ισοπεδωτικός Τζόκοβιτς, περιμένει Τσιτσιπά στους «4»! (vids)

Ο πρώην Νο.1 τενίστας στον κόσμο (Νο.7 πλέον) υπέταξε τον 20χρονο Ιταλό (Νο.23) με 6-0, 6-3 σε 74 λεπτά και έκανε ένα ακόμα βήμα προς τον έβδομο τίτλο του στο Παρίσι. Μετράει 19 σερί νίκες στο tour (έχασε μόνο στο Laver Cup), έχοντας φύγει με τον τίτλο από Wimbledon, Τελ Αβίβ και Αστάνα, ενώ έφτασε τις 12 διαδοχικές νίκες στο Παρίσι, καθώς είναι υπερασπιστής του τροπαίου!

Θα περιμένει στην τετράδα Στέφανο Τσιτσιπά ή Τόμι Πολ, οπότε ενδεχομένως να έχουμε επανάληψη του τελικού της Αστάνα...

Ο Νόλε δεν άφησε τον Μουζέτι να πάρει ούτε ανάσα στο πρώτο σετ, «σερβίροντας» το 108ο «κουλούρι» της καριέρας του σε μόλις 24 λεπτά με μόνο 8 πόντους χαμένους! Ο νεαρός Ιταλός, ωστόσο, έκανε μια μίνι αντεπίθεση στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ και κατάφερε να πάρει προβάδισμα 1-2 με μπρέικ.

Ο Τζόκοβιτς, βέβαια, δεν πτοήθηκε και κερδίζοντας τέσσερα από τα επόμενα πέντε γκέιμ σφράγισε την πρόκριση στον 74ο Masters ημιτελικό του. Χωρίς αμφιβολία, είναι και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Σημειώστε πως παρότι έχασε φέτος δύο σλαμ και τέσσερα Masters ανέβηκε στο Νο.8 του Race, που σημαίνει ότι θα περνούσε στο ATP Finals και χωρίς τον «σπέσιαλ» κανονισμό της ATP για τους νικητές major!

Θυμίζουμε ότι στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ και Χόλγκερ Ρούνε.

Still in the hunt for a 7th Bercy title ⚡️@DjokerNole flies past Musetti 6-0 6-3 and awaits the winner of Tsitsipas-Paul in the semi-finals!#RolexParisMasters pic.twitter.com/6wXR5CgdLK