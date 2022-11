Εγκατέλειψε ο Αλκαράθ, στα ημιτελικά ο Ρούνε (vids)

Ο 19χρονος Ισπανός (Νο.1 στον κόσμο) πήρε ιατρικό τάιμ άουτ στο 6-4, 5-6 για ένα πρόβλημα στα πλευρά, που αρχικά δεν φάνηκε να είναι ιδιαιτέρως σοβαρό.

Συνέχισε κανονικά τον αγώνα, όμως στο 3-1 του τάι μπρέικ αποφάσισε να εγκαταλείψει την προσπάθεια, κάτι που σημαίνει ότι ο Ρούνε (Νο.18) θα διεκδικήσει αύριο (5/11) την πρόκριση στον τέταρτο διαδοχικό (και μεγαλύτερο) τελικό του.

Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι ο νεαρός τενίστας, που είναι έξι μέρες μεγαλύτερος από τον Αλκαράθ, ήταν εξαιρετικός στον αγώνα και έδειχνε έτοιμος έτσι κι αλλιώς να καθαρίσει την πρόκριση. Είναι, άλλωστε, σε σούπερ φόρμα, με ρεκόρ 17-2 από τις 27 Σεπτεμβρίου!

Αντίπαλος του Ρούνε στα ημιτελικά του Paris Masters είναι ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, σε ένα rematch του τελικού της Βασιλείας, όπου αναδείχτηκε πρωταθλητής ο «καυτός» Καναδός των 16 σερί νικών. Και αυτός ψάχνει τον τέταρτο σερί τελικό του!

Ο Καρλίτος, από την πλευρά του, μάλλον δεν ήθελε να ρισκάρει εν όψει ATP Finals και μένει να δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του. Προς το παρόν, η συμμετοχή του στη διοργάνωση είναι αμφίβολη...

Θυμίζουμε ότι ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Τζόκοβιτς-Μουζέτι (20.30) και Τσιτσιπάς-Πολ (22.30).

