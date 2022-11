Σάκκαρη: «Ιδανικός συμπαίκτης μικτού διπλού ο Ράφα- Ο Γιάννης είναι το είδωλό μου» (vids)

H Μαρία Σάκκαρη απάντησε στις ερωτήσεις των θαυμαστών της και δεν περιορίστηκε μόνο στα τενιστικά. Μίλησε για τις προτιμήσεις της ακόμα και στο φαγητό και τον αγαπημένο της αθλητή.

Τι και αν είναι συμπαίκτες στο μικτό διπλό με τον Στέφανο Τσιτσιπά, η Σάκκαρη θα επέλεγε τον Ράφα Ναδάλ αν μπορούσε να μοιραστεί το court με τον οποιονδήποτε, ενώ από τις γυναίκες επέλεξε την καλή της φίλη, Τομλιάνοβιτς.

"Μου αρέσει να παίζω με την Τομλιάνοβιτς, γιατί είναι η καλύτερή μου φίλη. Παρτενέρ μικτού διπλού έχω έναν από τους καλύτερους στον κόσμο, αλλά θα ήθελα πολύ να παίξω μαζί με τον Ράφα."



Για το πόσο σημαντική είναι στην καθημερινότητά της η ομάδα της, είπε: "Είναι υπέροχο να δένομαι με την ομάδα μου, περνάμε χρόνο μαζί εντός και εκτός γηπέδου, να αποσπάται λίγο η προσοχή μου από το τένις. Πιστεύω πως η ομάδα μου είναι η καλύτερη ομάδα, τους αγαπώ, έχουμε πολύ καλή σχέση και χημεία και μου αρέσει να ταξιδεύω μαζί τους, ποτέ δεν τους βαριέμαι."



Για το χτύπημα που απολαμβάνει περισσότερο: "Το ευχαριστιέμαι πολύ όταν κάνω βολέ και παίρνω winner, δεν ξέρω γιατί. Ειδικά όταν η άλλη παίκτρια είναι έξω από το γήπεδο και μπορώ να έχω ένα όμορφο volley winner, είναι το καλύτερο."



Για τις διακοπές στην Ελλάδα που προτείνει: "Πρέπει σίγουρα να πας στη Σαντορίνη, είναι πολύ ξεχωριστά, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε την Πάρο, την Αντίπαρο, είναι επίσης πολύ όμορφα, η Μήλος επίσης, η Κρήτη, είναι τόσα πολλά νησιά... Οποιοδήποτε νησί και να διαλέξεις θα βρεις κάτι ξεχωριστό."



Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: "Είμαι η μεγαλύτερή του φαν, ο Γιάννης είναι το είδωλό μου, η ψυχοσύνθεσή του και το μαχητικό του πνεύμα είναι μοναδικά. Είμαι ευγνώμων που είπε όμορφα λόγια για μένα. Ακολουθώ κάθε αγώνα του και θέλω να γίνω σαν εκείνον, στο άθλημά μου φυσικά."



Το αγαπημένο της ελληνικό φαγητό: "Δύσκολη ερώτηση. Λατρεύω την ελληνική κουζίνα. Θα έλεγα είτε σουβλάκι, γύρο, είτε παστίτσιο, που είναι σαν τα λαζάνια. Τα θαλασσινά μας είναι επίσης απίστευτα, από τα καλύτερα στον κόσμο, είναι μεγάλη η λίστα."



Για τη 2η συνεχόμενη πρόκριση στο WTA Finals: "Νιώθω πολύ καλά, είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα και το έκανα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είμαι περήφανη με τον εαυτό μου, όπως έχω πει πολλές φορές ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά στο τέλος τα κατάφερα και είμαι ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ."

Q: You often say that you love to work with your team, how is it special and important in your daily life? #AskMaria

- @Noaeva_P



A: pic.twitter.com/R9khhTG4F7 — wta (@WTA) November 3, 2022

