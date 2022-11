Τον έβγαλε (Χατσάν)οφ ο Τζόκοβιτς!

Ο Σέρβος θρύλος, πρώην νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν είχε ιδιαίτερη διάθεση για αγωνιστικά... αστεία και εφαρμόζοντας στην εντέλεια ένα πλάνο που θύμιζε πολύ το «ψεκάστε-σκουπίστε-τελειώσατε», έφτασε στην straight sets νίκη.

Ο Νόλε δυσκολεύτηκε κατά τι περισσότερο στο πρώτο σετ, όταν και χρειάστηκε δύο breaks («έφαγε» και ο ίδιος ένα) και 50 λεπτά για να φτάσει στο 6-4. Στο δεύτερο, ωστόσο, μέσα σε σκάρτα 37 λεπτά και με τένις αιχμαλωσίας πήγε στο 6-1 και σφράγισε και επισήμως την παρουσία του στα προημιτελικά του Παρισιού.

Κάπως έτσι, ο κάτοχος του τίτλου συνεχίζει με τις μηχανές αναμμένες στο φουλ την υπεράσπιση, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες για έναν 7ο τίτλο εκεί...

