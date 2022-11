Στο ύψος του ο Αλκαράθ (vids)

O κορυφαίος τενίστας στον κόσμο επικράτησε του 31χρονου Βούλγαρου (Νο.28) με 6-1, 6-3 σε μόλις 72 λεπτά και θα περιμένει στην οκτάδα τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Χόλγκερ Ρούνε και τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Ντιμιτρόφ προσπάθησε να απειλήσει μετά την απώλεια του πρώτου σετ και έδειξε ικανός για... κάτι καλό όταν μετέτρεψε το 3-0 σε 3-3 και είχε δύο μπρέικ πόιντ στο επόμενο γκέιμ (15-40), όμως ο Αλκαράθ δεν πτοήθηκε. Πήρε τέσσερις πόντους στη σειρά, κράτησε το σερβίς του και καθάρισε ουσιαστικά τον αγώνα με το νέο μπρέικ που σημείωσε στο επόμενο γκέιμ (5-3).

Με την ήττα του Ράφα Ναδάλ παραμένει στο Νο.1 τουλάχιστον μέχρι το Τορίνο, ενώ αν κατακτήσει τον τίτλο στο Παρίσι θα ολοκληρώσει τη σεζόν στην κορυφή!

Στην οκτάδα πέρασε και ο Φράνσις Τιάφοου, μετά τη νίκη του με 6-3, 7-6(5) επί του Άλεξ Ντε Μινόρ. Ο ημιφιναλίστ του US Open θα παίξει στον δεύτερο Masters προημιτελικό του με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ζιλ Σιμόν και τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

