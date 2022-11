Πρώτη στα ημιτελικά η Σάκκαρη! (vids)

Βάζοντας φρένο στην αντεπίθεση της 24χρονης Λευκορωσίδας (Νο.7) στο δεύτερο σετ, η Μαρία επικράτησε με 6-2, 6-4 σε 97 λεπτά και θα περιμένει τώρα να δει ποια από τις Ίγκα Σβιόντεκ, Καρολίνα Γκαρσιά και Κόκο Γκοφ θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Το δεύτερο μισό της σεζόν δεν ήταν και ό,τι καλύτερο για την 27χρονη Ελληνίδα, όμως βρήκε το εαυτό της την... τελευταία στιγμή και κλείνει τη χρονιά με εντυπωσιακό τρόπο! Και η πορεία στο Τέξας σίγουρα θα τη βοηθήσει για ένα καλύτερο 2023...

Όπως συμβαίνει συχνά τις τελευταίες μέρες, η Σάκκαρη ήταν ψύχραιμη στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα και κατάφερε να αποφύγει το τρίτο σετ, όταν πια η Σαμπαλένκα είχε βρει τον ρυθμό της και φαινόταν ικανή για τεράστια ανατροπή! Έχοντας και μια... μικρή βοήθεια από την τύχη στο τέλος, η Μαρία σημείωσε το μπρέικ την πιο κατάλληλη στιγμή και μπόρεσε, έστω και με λίγη περιπέτεια, να κλείσει τον αγώνα σε straight sets.

Δεν έχει χάσει ακόμα σετ στη διοργάνωση και αυτό είναι που της έδωσε από απόψε την πρώτη θέση στο Group Nancy Richey. Στο άλλος ματς η Ονς Ζαμπέρ υπέταξε με 1-6, 6-3, 6-3 την Τζέσικα Πεγκούλα, οπότε το δεύτερο εισιτήριο θα βρει κάτοχο τα ξημερώματα του Σαββάτου (5/11). Η Μαρία θα αναμετρηθεί τότε με την 28χρονη Τυνήσια, που θα καίγεται για τη νίκη.

Η αλήθεια είναι ότι η Σαμπαλένκα απογοήτευσε στο πρώτο σετ και έδωσε πολλές ευκαιρίες στη Μαρία (είχε 14 αβίαστα λάθη), που ήταν σταθερότατη και πιο «διψασμένη» για τη νίκη. Η Μαρία πέρασε μπροστά με 2-1 και είχε δύο μπρέικ πόιντ για το 4-1, όμως η Σαμπαλένκα κράτησε το σερβίς της και έμεινε προσωρινά στο σετ. Στη συνέχεια, ωστόσο, αφού πρώτα έσβησε ένα μπρέικ πόιντ της αντιπάλου της, η Σάκκαρη κέρδισε τρία γκέιμ στη σειρά και έκανε το 1-0.

Η Λευκορωσίδα συνέχισε τα αβίαστα λάθη και στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, με αποτέλεσμα η Μαρία να πάρει άλλα τρία γκέιμ στη σειρά με απώλεια μόλις δύο πόντων και να προηγηθεί 3-0 με δύο μπρέικ. Σε εκείνο, όμως, γύρισε τον διακόπτη η Σαμπαλένκα (όπως κάνει πολλές φορές), έβαλε το slice στο παιχνίδι της και άρχισε να βγάζει τη Μαρία από τον ρυθμό της.

Με τέσσερα διαδοχικά κερδισμένα γκέιμ προηγήθηκε με 3-4 και άρχισε να φαίνεται στον ορίζοντα το τρίτο σετ. Στο 4-4, ωστόσο, η Σάκκαρη βρέθηκε με μπρέικ πόιντ χάρη στη βοήθεια του φιλέ και σημείωσε το μπρέικ όταν και πάλι το φιλέ μπέρδεψε τη Σαμπαλένκα!

Πήρε τις μπάλες να σερβίρει για την πρόκριση και βρήκε μεγάλη αντίσταση από την Αρίνα που είχε τρία μπρέικ πόιντ, αλλά τελικά κατάφερε να κλείσει τον αγώνα στο πρώτο της ματς πόιντ!

Η Μαρία είχε φτάσει και πέρυσι ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης και είχε ηττηθεί από την Ανέτ Κονταβέιτ. Θα κάνει φέτος το βήμα παραπάνω

SEMI-FINAL SAKKARI 🙌@mariasakkari defeats Sabalenka 6-2, 6-4 & advances out of the Nancy Richey Group!#WTAFinals pic.twitter.com/2J8ZIiQKKp