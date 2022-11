Απέκλεισε τον Μεντβέντεφ ο Ντε Μινόρ! (vids)

Μετά από μεγάλη μάχη διάρκειας 2 ωρών και 45 λεπτών, ο 23χρονος Αυστραλός (Νο.25) υπέταξε τον περσινό φιναλίστ (No.3) με 4-6, 6-2, 7-5, επικρατώντας σε βάρος παίκτη του Top 5 για πρώτη φορά μετά από 19 προσπάθειες!

Τα κατάφερε, μάλιστα, παρότι έμεινε πίσω στο τρίτο σετ με 0-2 και όλα έδειχναν ότι ο Μεντβέντεφ θα έκανε την ανατροπή! Ο 26χρονος Ρώσος έσωσε δύο ματς πόιντ στο 5-4 και έδωσε δύο ακόμα με διπλό λάθος στο 6-5. Έσβησε το πρώτο με μεγάλο σερβίς, όμως στη συνέχεια έκανε ένα ακόμα double fault και... ξέσπασε στη ρακέτα του, επιτιθέμενος παράλληλα και στον διαιτητή.

Θυμίζουμε ότι ο Μενβέντεφ κατέκτησε πριν τρεις μέρες τον τίτλο στη Βιέννη και εξασφάλισε την πρόκριση στο ATP Finals του Τορίνο (13-20/11). Τη Δευτέρα (7/11) θα πέσει στο Νο.5 του κόσμου και θα βρεθεί εκτός Top 4 για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια.

Ο Ντε Μινόρ θα παίξει στη φάση των «16» με τον Φράνσις Τιάφοου, που άφησε εκτός τον Τζακ Ντρέιπερ με 6-3, 7-5.

Φθηνά τη γλίτωσε, πάντως, ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, που έχασε το πρώτο σετ και έσβησε δύο μπρέικ πόιντ στο 1-4 του δεύτερου, για να επικρατήσει τελικά του Μίκαελ Ίμερ με 6-7(6), 6-4, 7-6(6) σε 3.5 ώρες, φτάνοντας στην 14η σερί νίκη του! Αξίζει να σημειωθεί ότι δέχτηκε μπρέικ για πρώτη φορά μετά από 94 κερδισμένα service games!

Ο επόμενος αντίπαλός του στον δρόμο για τον τέταρτο σερί τίτλο του θα προκύψει από το ματς ανάμεσα στον Τέιλορ Φριτζ και τον Ζιλ Σιμόν, ενδεχομένως στο «αντίο» του Γάλλου.

DEMON BREAKS THROUGH 🇦🇺



Having lost his first 18 matches vs top 5 opponents, @alexdeminaur stuns world No.3 Medvedev in Paris!#RolexParisMasters pic.twitter.com/u4tseAb3P8