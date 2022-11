Δεν άφησε περιθώρια στον Έβανς ο Τσιτσιπάς (vids)

Μόλις 80 λεπτά χρειάστηκε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας για να ξεπεράσει το εμπόδιο του 32χρονου Βρετανού (Νο.27) με 6-3, 6-4 και να κάνει το πρώτο βήμα για κατάκτηση του τρίτου Masters τίτλου του. Συνέχισε, μάλιστα, και τις πολύ καλές εμφανίσεις κόντρα στον συγκεκριμένο αντίπαλο, καθώς έχει τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, χωρίς απώλεια σετ!

Ενδέχεται τώρα να πέσει ξανά πάνω σε Βρετανό, αφού περιμένει στον τρίτο γύρο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Καμ Νόρι και τον Κορεντέν Μουτέ.

Δύο μπρέικ (γρήγορα) μπρέικ, ένα σε κάθε σετ, ήταν αρκετά για να πάρει ο Στεφ την πρόκριση στους «16». Μετά από ένα χαμένο μπρέικ πόιντ στο 2-0 του πρώτου σετ, ο Έβανς δεν απείλησε ποτέ το σερβίς το 24χρονου τενίστα, που είχε σε εξαιρετική μέρα το forehand του και έδειξε παράλληλα για άλλη μια φορά τη βελτίωσή του στις επιστροφές.

Το δεύτερο μπρέικ του Στέφανου σημειώθηκε στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ και, χωρίς να πιέσει ιδιαίτερα από εκεί και πέρα, βρέθηκε με τις μπάλες στα χέρια στο 5-4. Ούτε τότε, φυσικά, μπόρεσε να πιέσει ο Έβανς και ο Στεφ έφτασε πανηγυρικά στην πρόκριση, κλείνοντας τον αγώνα με άσο.

Ήταν η 58η νίκη του για τη φετινή σεζόν και παραμένει στην πρώτη θέση της λίστας, μπροστά από τους Κάρλος Αλκαράθ (55) και Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.52).

Mε την αφαίρεση των βαθμών από τα περσινά Paris Masters και ATP Finals, ο Τσιτσιπάς είναι αυτή τη στιγμή στο Νο.3 του live ranking και φαίνεται να έχει καλές πιθανότητες να ολοκληρώσει τη σεζόν στο Top 3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Για να πάει, πάντως, μακριά στο Μπερσί, ενδεχομένως να χρειαστεί να αποκλείσει στον δρόμο του τους Ράφα Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς, τους οποίους έχει στη δική του πλευρά του ταμπλό!

