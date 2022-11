Βαβρίνκα σε Ρούνε: «Μην κάνεις σαν μωρό στο court» (vid)

Αυτό το κατάλαβε καλά χθες και ο Σταν Βαβρίνκα, που όντας εκνευρισμένος από τα τρία χαμένα ματς πόιντ κόντρα στον 19χρονο Δανό στο Μπερσί δεν άντεξε και... την είπε στον νεαρό αντίπαλό του μετά την ολοκλήρωση του δραματικού αγώνα τους. «Η συμβουλή μου είναι να μην κάνει σαν μωρό στο courr», είπε στη χειραψία στο φιλέ και ο Ρούνε δεν αντέδρασε.

Η ουσία, πάντως, είναι ότι ο φιναλίστ της Βασιλείας συνεχίζει την πορεία του στο Παρίσι μετά τη νίκη επί του Σταν με 4-6, 7-5, 7-6(3) και θα παίξει στη φάση των «32» με τον Χούμπερτ Χούρκατς.

Wawrinka to Rune: ‘my advice to you is that you stop acting like a baby, on court’ 🍿 pic.twitter.com/sKnFRBq1l7