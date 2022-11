Έκλεισαν θέση στο Τορίνο Κύργιος και Κοκκινάκης

Το αυστραλιανό δίδυμο είναι εκτός πρώτης οκτάδας του Race, αλλά κατέκτησε το Australian Open και είναι στο Top 20, οπότε με βάση το κανονισμό της ATP μπαίνει στη διοργάνωση. Όπως συνέβη και με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, δηλαδή, που ήταν ο νικητής του Wimbledon.

Ο Νικ, πάντως, σχολίασε την είδηση στο twitter, λέγοντας ότι έπρεπε να είναι και στη διοργάνωση του μονού. Και αυτό διότι έφτασε στον τελικό του Wimbledon και αν έπαιρνε βαθμούς θα ήταν στην τοπ οκτάδα.

Το θέμα αυτό, βέβαια, χωράει πολλή συζήτηση, αφού στη συγκεκριμένη διοργάνωση δεν είχαν δικαίωμα να αγωνιστούν οι Ρώσοι αθλητές. Γι' αυτό, άλλωστε, η ATP αποφάσισε να «κόψει» τους βαθμούς.

Shudda been singles as well