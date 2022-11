Ρεβάνς και βάσεις πρόκρισης η Σάκκαρη! (vids)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.5) επικράτησε της 28χρονης Αμερικανίδας (Νο.3) με 7-6(6), 7-6(4) σε 2 ώρες και 11 λεπτά, πετυχαίνοντας την πρώτη φετινή νίκη της κόντρα σε παίκτρια του Top 5!

Eκτός των άλλων, πήρε και τη ρεβάνς για την ήττα της από την Πεγκούλα πριν από οκτώ μέρες στον τελικό της Γουαδαλαχάρα.

Φαίνεται ότι η 27χρονη τενίστρια είναι αποφασισμένη για το καλύτερο δυνατό φινάλε σε μια σεζόν με αρκετά σκαμπανεβάσματα. Μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης στο WTA Finals με την εξαιρετική πορεία της στο Μεξικό, κατάφερε απόψε να σταματήσει μια από τις πιο φορμαρισμένες παίκτριες στο tour και να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης για δεύτερη σερί χρονιά. Είναι πολύ σημαντικό, μάλιστα, το ότι δεν έχασε σετ.

Για την ώρα, είναι στην κορυφή του Nancy Richey Group και θα παίξει τα ξημερώματα της Πέμπτης (3/11) με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ονς Ζαμπέρ και την Αρίνα Σαμπαλένκα. Θυμίζουμε ότι στα ημιτελικά περνούν οι δύο πρώτες κάθε γκρουπ (απέναντι είναι οι Σβιόντεκ, Γκοφ, Γκαρσιά και Κασάτκινα).

Το θετικό είναι ότι παρά τις... αναποδιές που της παρουσιάστηκαν στον αγώνα με την Πεγκούλα, αυτή τη φορά διατήρησε την ψυχραιμία τις και έδειξε χαρακτήρα νικήτριας στα τάι μπρέικ.

Για να καταλάβετε τι εννοούμε λέγοντας «αναποδιές», η Μαρία πέρασε τρεις φορές μπροστά με μπρέικ στο πρώτο σετ, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να εδραιώσει το προβάδισμά της. Το 2-0 έγινε 2-3, το 4-3 έγινε 4-5, ενώ δεν κατάφερε ούτε να κλείσει το σετ όταν είχε τις μπάλες στο 6-5.

Και στο τάι μπρέικ, όμως, προηγήθηκε με 5-2 και είδε την Πεγκούλα να επιστρέφει μειώνοντας σε 5-4 και να σβήνει στη συνέχεια δύο σετ πόιντ (6-5, 6-6). Στο τρίτο, όμως, η Μαρία μπόρεσε να κλείσει το διάρκειας 71 λεπτών σετ και να πάρει το μεγάλο προβάδισμα για τη νίκη.

Όταν, μάλιστα, πέρασε μπροστά με 3-0 στο τρίτο, όλα φάνηκαν να... παίρνουν τον δρόμο τους. Η Πεγκούλα, όμως, είχε ξανά την απάντηση και μπήκε πάλι στη διεκδίκηση του σετ με το μπρέικ που σημείωσε στο πέμπτο γκέιμ (3-2).

Η Σάκκαρη είχε το πλεονέκτημα να σερβίρει πρώτη και στο 6-5 πίεσε για να τελειώσει τον αγώνα. Είχε δύο ματς πόιντ που έσβησε με... θαρραλέο τρόπο η Πεγκούλα και τελικά όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ.

Η Μαρία έχασε αρχικά το σερβίς της, αλλά απάντησε πολύ γρήγορα για το 1-2 και, τελικά, με δύο σερί μίνι μπρέικ στο 5-4 κατάφερε να κλείσει τον αγώνα. Έφτασε τις 38 νίκες για φέτος, ισοφαρίζοντας το περσινό ρεκόρ της!

Οι τελευταίες εμφανίσεις της θα της δώσουν αυτοπεποίθηση όχι μόνο εν όψει της συνέχειας στο Τέξας, αλλά και εν όψει νέας σεζόν!

That's a BIG win for Sakkari 👏



She outlasts Pegula 7-6(6) 7-6(4) in a rematch of the Guadalajara final!#WTAFinals pic.twitter.com/m6bG4QjHO8