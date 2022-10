Τζόκοβιτς και Αλκαράθ έμαθαν τους αντιπάλους τους στον 2ο γύρο

Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάρλος Αλκαράθ, τη Δευτέρα (31/10) έμαθαν τους αντιπάλους τους στον 2ο γύρο του Paris Masters.

Ο 19χρονος Ισπανός, θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Γιοσιχίτο Νισιόκα, μετά τη νίκη του Ιάπωνα επί του Άσλαν Καράτσεφ, ενώ ο πολύπειρος Σέρβος, θα κοντραριστεί με τον big server Αμερικανό, Μάξιμ Κρέσι.

Ο Νισιόκα (Νο38) επικράτησε του Καράτσεφ (Νο58) με 6-3, 6-4 και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Masters της Γαλλίας, ενώ ο Κρέσι (Νο34) επιβλήθηκε του Ντιέγκο Σβάρτσμαν (Νο24), με 6-3, 6-3.

