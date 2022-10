Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Τέξας

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται στο γκρουπ Nancy Linchey και μαζί της είναι οι Ονς Ζαμπέρ, Τζέσικα Πεγκούλα και Αρίνα Σαμπαλένκα, ενώ στο γκρουπ Tracey Austin είναι οι Ίγκα Σβιόντεκ, Κόκο Γκοφ, Καρολίν Γκαρσιά και Ντάρια Κασάτκινα.

Η Μαρία έχει θετικό head to head κόντρα στην Πεγκούλα (3-2), αλλά με τη Ζαμπέρ είναι στο 1-2 και τη Σαμπαλένκα στο 2-4.

Μετά το round robin, στα ημιτελικά περνούν οι δύο πρώτες κάθε γκρουπ. Θυμίζουμε ότι πέρυσι η 27χρονη Ελληνίδα είχα καταφέρει να φτάσει στην τετράδα, όπου είχε ηττηθεί από την Ανέτ Κονταβέιτ.

Κλήρωση, όμως, έγινε και για τα διπλά, όπου θα παίξουν και οι δύο παίκτριες του μονού: οι Γκοφ και Πεγκούλα!

Group Rosie Casals: Κρεϊτσίκοβα/Σινιάκοβα, Γκοφ/Πεγκούλα. Σου/Γιανγκ, Κράβτσικ/Σκουρς.

Group Pam Shriver: Νταμπρόβσκι/Όλμος, Κουντερμέτοβα/Όλμος, Κουντερμέτοβα/Μέρτενς, Κίτσενοκ/Οσταπένκο, Ντανιλίνα/Χαντάντ Μάια.

The singles groups are SET in Fort Worth 🔒



Which #WTAFinals match-ups are you most looking forward to? 👇 pic.twitter.com/uV5r3HfGmQ