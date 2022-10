Με... σπασμένα φρένα στα ημιτελικά ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ (vids)

Μία ώρα και τριάντα τρία λεπτά χρειάστηκε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ για να πάρει τη νίκη με 2-0 (6-4, 6-2) σετ κόντρα στον Γιανίκ Σίνερ και συνάμα την πρόκριση στην ημιτελική φάση του Erste Bank Open.

Ο Ρώσος, για ακόμη μία φορά, απέδειξε πως είναι σε εξαιρετική φόρμα στο αυστριακό τουρνουά, νικώντας ξανά με straight set. Πιο συγκεκριμένα, ο Νο.4 τενίστας στον κόσμο, ξεκίνησε με break την αναμέτρηση κόντρα στον Ιταλό, break το οποίο ήταν αρκετό για την κατάκτηση του πρώτου σετ με σκορ 6-4.

Στη συνέχεια, ο Μεντβέντεφ, έχοντας πολύ καλό ρυθμό στο παιχνίδι του, πίεσε στα αδύναμα σημεία του Σίνερ και κατάφερε να κάνει break στο τρίτο game αποκτώντας προβάδισμα τριών games στο τέταρτο (3-1). Βέβαια, o Ρώσος πραγματοποίησε ένα ακόμα break στο 7ο game (5-2) για να κλείσει το σετ (6-2) και να νικήσει το παιχνίδι με σκορ 2-0 σετ.

