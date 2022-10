Ψύχραιμη στα μπρέικ πόιντ η Σάκκαρη

Για του λόγου το αληθές, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει σβήσει περισσότερα μπρέικ πόιντ από κάθε της αντίπαλο στα φετινά τουρνουά WTA 1000.

Συγκεκριμένα, είναι στην κορυφή με 115 και ακολουθούν η Ίγκα Σβιόντεκ με 114 και η Κόκο Γκοφ με 107.

Βοήθησε σε αυτό, βέβαια, η απίστευτη αποτελεσματικότητά της στη Γουαδαλαχάρα, όπου συνολικά έσωσε 42 μπρέικ πόιντ (14 κόντρα στη Βερόνικα Κουντερμέτοβα)!

Η Μαρία θα ολοκληρώσει τη σεζόν στο WTA Finals του Τέξας (31/10-7/11) και αύριο θα μάθει τα πρώτα της εμπόδια. Ίγκα Σβιόντεκ, Ονς Ζαμπέρ, Τζέσικα Πεγκούλα, Κόκο Γκοφ, Καρολίν Γκαρσία, Αρίνα Σαμπαλένκα, Ντάρια Κασάτκινα και Σάκκαρη θα χωριστούν σε δύο γκρουπ και μετά από round robin οι δύο πρώτες κάθε γκρουπ θα περάσουν στα ημιτελικά.

105 - Maria Sakkari is the player with the most break point saved in WTA-1000 tournaments this year. Resilience.@WTA @WTA_insider pic.twitter.com/MiTOGBY7Yk