Die hard, Andy! (vid)

Το άλλοτε νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε να χάνει με 1-4 games στο τρίτο και καθοριστικό σετ, όμως κατάφερε να κερδίσει τα 5 τελευταία και να πάρει την τεράστια νίκη επί του Ρόμαν Σαφιούλιν που τον οδήγησε στους «16» του τουρνουά της Βασιλείας.

Ο Μάρεϊ επικράτησε τελικά με με 6-7(5), 6-3, 6-4 επί του 25χρονου Ρώσου και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, στην πρώτη του παρουσία στο συγκεκριμένο τουρνουά μετά το μακρινό 2005.

Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ένας εκ των Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ/ Λάσλο Τζέρε.

Out of nowhere 🔥@andy_murray wins 5 games in a row from 4-1 down in the decider to defeat Safiullin 6-7 6-3 6-4!#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/H0dM61eECM