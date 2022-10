Ολοκλήρωσε τον θρίαμβο και πέρασε τελικό η Σάκκαρη! (vid)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (No.6) επικράτησε της 24χρονης Τσέχας (Νο.38) με 7-5, 6-4 σε συνολικά 2 ώρες και 26 λεπτά, για να κλείσει θέση στον τέταρτο φετινό της τελικό. Εκεί θα βρει (στις 2 τα ξημερώματα) την Αμερικανίδα Τζέσικα Πεγκούλα, Νο.5 στον κόσμο, κόντρα στην οποία έχει τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες.

Είναι δύο παίκτριες του Top 10 που έχουν μόνο έναν τίτλο στην κατοχή τους (αμφότερες, μάλιστα, τον κέρδισαν το 2019!), οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για εκείνες να σηκώσουν το τρόπαιο...

Η Πεγκούλα είναι σίγουρα πιο ξεκούραστη, καθώς ξεμπέρδεψε με την πρόκριση χθες, ενώ η Μαρία αναγκάστηκε να περιμένει μέχρι τις 23.20 για να διακοπεί οριστικά ο αγώνας λόγω της βροχής και να μπει σήμερα ξανά στο court. Τουλάχιστον πήρε την πρόκριση σε περίπου μία ώρα!

Χθες χρειάστηκε 1 ώρα και 23 λεπτά, αλλά και οκτώ σετ πόιντ για να πάρει το πρώτο σετ με 7-5, όμως σήμερα τα πράγματα ήταν κάπως πιο απλά, αν και δεν απέφυγε το... μίνι δράμα!

Η 27χρονη Ελληνίδα πέτυχε πρώτη μπρέικ και προηγήθηκε με 3-1 και στη συνέχεια με 4-2, ωστόσο η Μπούζκοβα έβαλε το πόδι στο γκάζι και όχι μόνο έσπασε το σερβίς της Μαρίας για το 4-3, αλλά προηγήθηκε και με 0-40 στο 4-4! Η αλήθεια είναι πως ήταν τρεις πόντοι-δώρο από τη Σάκκαρη...

Διόρθωσε, όμως, τα πράγματα κερδίζοντας πέντε σερί πόντους και έβαλε πίεση στην Μπούζκοβα, που θα σέρβιρε πλέον για να μείνει στο ματς. Με εξαιρετικές επιστροφές έφτασε δύο φορές σε ματς πόιντ, αλλά υπέπεσε σε ισάριθμα αβίαστα λάθη και κράτησε «ζωντανή» την Μπούζκοβα. Δεν έκανε, ωστόσο, το ίδιο και στο τρίτο, για να κλείσει μέσα σε αποθέωση θέση στον έβδομο τελικό της καριέρας της (1-5).

Φέτος διεκδίκησε τον τίτλο σε Aγία Πετρούπολη, Indian Wells και Πάρμα, όμως δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τη δεύτερη κούπα της μετά το 2019 στο Ραμπάτ. Το καλό είναι πως ό,τι και αν γίνει στον τελικό, έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στο WTA Finals του Τέξας.

Έχει εξασφαλίσει και την επιστροφή της στο Νο.4 του κόσμου, όμως αν πάρει τον τίτλο θα ανεβεί στο career high της, στο Νο.3!

Maria gets it done in straights after the rain interruption 💪



🇬🇷 @mariasakkari finishes off Bouzkova to join Pegula in the #GDLOPENAKRON final later today! pic.twitter.com/jlbm6mPzkF