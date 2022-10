Διακοπή στο ματς της Σάκκαρη - Το βράδυ η συνέχεια (vids)

Ο αγώνας θα συνεχιστεί απόψε στις 21.00 και η νικήτρια θα έχει διπλή αποστολή, καθώς ο τελικός της διοργάνωσης αρχίζει στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η Τζέσικα Πεγκούλα, μάλιστα, που νίκησε με 7-6(3), 6-1 τη Βικτόρια Αζαρένκα στον άλλο ημιτελικό θα είναι σαφώς πιο ξεκούραστη...

Η Μαρία χρειάστηκε 1 ώρα και 23 λεπτά για να πάρει το πρώτο σετ (!) και να βάλει τις βάσεις για τη νίκη της. Αυτό οφείλεται στο πρώτο γκέιμ, όπου η Μαρία έσβησε πέντε μπρέικ πόιντ της αντιπάλου της και στο δέκατο, όπου η Τσέχα έσωσε επτά σετ πόιντ της 27χρονης Ελληνίδας. Συνολικά αυτά τα γκέιμ κράτησαν 29 λεπτά!

Τελικά, η Σάκκαρη πίεσε ξανά στο 6-5 και κατάφερε να κλείσει το σετ, πριν οι δύο παίκτριες οδηγηθούν στα αποδυτήρια λόγω της βροχόπτωσης.

Μετά από αναμονή αρκετής ώρας και εξαιτίας των δυσμενών καιρικών προβλέψεων, αποφασίστηκε η οριστική διακοπή της αναμέτρησης. Πλησίαζαν, άλλωστε, τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα)...

Θυμίζουμε ότι με την πρόκριση στα ημιτελικά η Μαρία εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για το WTA Finals (31/10-7/11). Το ιδανικό θα ήταν να το συνδυάσει με το δεύτερο τρόπαιο στην καριέρα της!

