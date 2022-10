Στον τελικό του Χιχόν ο Ρούμπλεφ (vids)

Ο 25χρονος Ρώσος, Νο.9 στον κόσμο, λύγισε τον νικητή του US Open 2020 (Νο.165 πλέον) με 6-4, 6-4 και θα περιμένει στον τελικό τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Σεμπ Κόρντα και τον Αρτούε Ριντερκνές. Κυνηγάει τον τέταρτο φετινό του τίτλο και, μάλιστα, έχει 3/3 σε τελικούς το 2022.

Ο Ρούμπλεφ είναι μεταξύ των παικτών που παλεύουν για την πρόκριση στο ATP Finals του Τορίνο και όλα δείχνουν ότι θα τα καταφέρει, καθώς βρίσκεται στο Νο.6 του Race.

Ο Τιμ, από την πλευρά του, άφησε ενθαρρυντικά μηνύματα στην ισπανική πόλη, αφού πέρασε στον πρώτο hard court ημιτελικό του μετά το ATP Finals του 2020. Mε την πορεία του στο Gijon Open (ATP 250) θα κερδίσει 32 ή 33 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

