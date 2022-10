Έγιναν γονείς Σβιτολίνα και Μονφίς (pic)

Τα νέα ανακοίνωσαν οι δύο τενίστες μέσω social media, ανεβάζοντας την ίδια φωτογραφία, με τα χέρια και των τριών μελών της οικογένειάς τους!

«Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά τη σύζυγό μου και τον Θεό για αυτή την ξεχωριστή στιγμή», ανέφερε ο 36χρονος Γάλλος, «συστήνοντας» την πριγκίπισσά του Σκάι Μονφίς, που γεννήθηκε σήμερα το πρωί.

I had the most amazing night of my life, which ended with the most beautiful gift around 6:00Am.

Elina was strong and brave💪🏾🙏🏾

I can t thx enough my wife and God for this special moment 🙏🏾

Welcome to the world my little princess SKAÏ ❤️ pic.twitter.com/gWwg6c7pYb