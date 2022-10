Στην ομάδα του Ρούνε ο Μουράτογλου

Ο διάσημος κόουτς και μέντορας του Στέφανου Τσιτσιπά, λοιπόν, μπήκε στην ομάδα του Χόλγκερ Ρούνε, ενός παίκτη που ξέρει πολύ καλά, καθώς έχει δουλέψει μαζί του και στην ακαδημία του.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Πατρίκ, ξεκαθαρίζοντας ότι έχει την «άδεια» της Χάλεπ, που ολοκλήρωσε πρόωρα τη σεζόν της μετά από μια επέμβαση στη μύτη.

Η ανάρτησή του:

«Όσο η Σιμόνα Χάλεπ περνάει χρόνο αναρρώνοντας, με ενθάρρυνε να αναζητήσω μια νέα συνεργασία. Σήμερα, με χαρά ανακοινώνω πως μπαίνω στην ομάδα του Χόλγκερ Ρούνε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με τον Χόλγκερ. Είχαμε έναν ξεχωριστό δέσιμο από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, όταν ήταν μόλις 13 ετών».

While @Simona_Halep takes time to recover, she encouraged me to seek a new collaboration.



Today, I’m pleased to announce that I’m joining @holgerrune2003’s team.



I’m really excited to start working with Holger. We’ve had a special bond since the day we met, when he was just 13. pic.twitter.com/Iv5IBG2Wko