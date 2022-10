Με Τζόκοβιτς στον τελικό ο Τσιτσιπάς - Εγκατέλειψε ο Μεντβέντεφ (vids)

Εντελώς ξαφνικά, μετά την απώλεια του δεύτερου σετ, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ εγκατέλειψε την αναμέτρηση με τον 35χρονο Σέρβο, που πήρε την πρόκριση στον τρίτο σερί τελικό του. Όπως ανέφερε ο Νόλε στις on court δηλώσεις του, ο Ρώσος τού είπε ότι έπαθε τράβηγμα στον προσαγωγό.

Μέχρι εκείνο το σημείο ήταν ένα εξαιρετικό ματς, με τον Μεντβέντεφ να παίρνει το πρώτο σετ με 4-6 και τον Νόλε να ισοφαρίζει μετά από δραματικό τάι μπρέικ (γεμάτο drop shots) που κατέκτησε με 7-6(6).

«Είμαι ακόμα έκπληκτος, φαινόταν εντάξει», είπε ο Τζόκοβιτς αμέσως μετά τον αγώνα. «Ίσως να κινούταν λίγο πιο αργά στους τελευταίους πόντους, αλλά ήταν σοκ, ήμουν έτοιμος για μάχη στο τρίτο σετ. Ξέρω ότι δεν θα εγκατέλειπε αν δεν ένιωθε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ήταν καλύτερος και στα δύο σετ».

Και αυτό ήταν αλήθεια: ο Μεντβέντεφ ήταν ανώτερος και στα δύο σετ και θα μπορούσε να βρεθεί με ματς πόιντ στο τάι μπρέικ του δεύτερου. Στο 5-5, όμως, έστειλε ένα φαινομενικά εύκολο βολέ στο φιλέ και έγινε το 6-5 υπέρ του Νόλε, που έχασε το πρώτο σετ πόιντ του, αλλά εκμεταλλεύτηκε το δεύτερο και έγινε το... τελικό 1-1.

Ο Τζόκοβιτς προηγείται του Στέφανου στο head to head με 7-2, μετρώντας έξι διαδοχικές νίκες! Είναι ο δεύτερος φετινός τους τελικός, καθώς είχαν συναντηθεί και στο ματς τίτλου της Ρώμης, όπου ο τενίστας από το Βελιγράδι είχε επικρατήσει με 6-0, 7-6(5).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νο.7 τενίστας στον κόσμο μετράει 15 διαδοχικές νίκες, έχοντας κατακτήσει τους τίτλους σε Wimbedon και Τελ Αβίβ.

Αν ο Τσιτσιπάς σπάσει την... κατάρα και πάρει το πρώτο του 500άρι μετά από οκτώ χαμένους τελικούς, τότε θα επιστρέψει στο Top 4 του κόσμου.

Novak Shocked by Medvedev Withdrawal! "It's a shock! I was ready for a third set battle". #AstanaOpen pic.twitter.com/uk9bXNHIog

Medvedev Forced to Retire! 😳



After @DjokerNole took the second set, Medvedev has withdrawn due to injury in Astana#AstanaOpen pic.twitter.com/w33Iyozrce