Πήρε wild card για Σαν Ντιέγκο η Σάκκαρη

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πήρε wild card και θα παίξει στον πρώτο γύρο με qualifier, ενώ στον δεύτερο μάλλον θα πέσει πάνω στην Καρολίνα Πλίσκοβα. Στα προημιτελικά αναμένεται να συναντήσει Αρίνα Σαμπαλένκα ή Βερόνικα Κουντερμέτοβα, ενώ στα ημιτελικά λογικά θα βρει Καρολίν Γκαρσιά ή Πάουλα Μπαντόσα.

Επικεφαλής του ταμπλό είναι η Ίγκα Σβιόντεκ, ενώ στην αμερικανική πόλη θα αγωνιστούν, μεταξύ πολλών άλλων δυνατών ονομάτων, και οι Τζέσικα Πεγκούλα, Κόκο Γκοφ, Ντάρια Κασάτκινα.

Το τουρνουά αρχίζει τη Δευτέρα (10/10) κι διεξάγεται σε σκληρή επιφάνεια.

Στο WTA Finals (31/10) μετέχουν οι οκτώ καλύτερες παίκτριες της σεζόν και η Μαρία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο.10. Στο Νο.8, όμως, είναι η Σιμόνα Χάλεπ, που δεν θα αγωνιστεί σε άλλο τουρνουά φέτος.

Η Σάκκαρη έχασε έδαφος με την ήττα της στον δεύτερο γύρο της Οστράβα και ήταν τυχερή, διότι έχασαν νωρίς αυτή την εβδομάδα και οι περισσότερες «ανταγωνίστριές» της (με εξαίρεση τηn Κουντερμέτοβα που έχει ανεβεί στο Νο.9 με την πορεία της στην Τυνησία).

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει τίποτα, αφού τουλάχιστον πέντε παίκτριες κάτω από τη Μαρία στη λίστα έχουν πιθανότητες πρόκρισης στο WTA Finals και αναμένεται μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος.

Main draw in San Diego (WTA 500), where Iga Swiatek, Paula Badosa, Aryna Sabalenka, and Jessica Pegula are the top seeds.



Notable 1Rs:



Rybakina-Muguruza

Andreescu-Haddad Maia

Garcia-Collins

Fernandez-Kasatkina pic.twitter.com/xyFsEL5RyU