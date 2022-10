Ασταμάτητος ο Τζόκοβιτς! (vids)

Ο 35χρονος Σέρβος (Νο.7) υπέταξε με 6-4, 6-3 τον Καρέν Χατσάνοφ (Νο.18) και συνεχίζει την πορεία προς τον 90ο τίτλο της καριέρας του. Θα περιμένει στην τετράδα τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο κάτοχος 21 Grand Slam τρέχει τώρα ένα σερί 14 νικών, έχοντας κατακτήσει τους τίτλους σε Wimbledon, Τελ Αβίβ και είναι, χωρίς αμφιβολία, το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και στην Αστάνα.

Παρότι ο 26χρονος Ρώσος πήρε το πρώτο μπρέικ του Νόλε πίσω και ισοφάρισε σε 3-3, ο τενίστας από το Βελιγράδι εκμεταλλεύτηκε το πρώτο σετ πόιντ του στο σερβίς του αντιπάλου του στο 5-4 και έκανε το 1-0.

Πέτυχε πρώτος μπρέικ και στο δεύτερο σετ (2-0), αλλά αυτή τη φορά δεν έχασε ποτέ το προβάδισμά του. Πήρε τις μπάλες στο 5-3 και παρόλο που έμεινε πίσω με 15-30 «σφράγισε» με άσο την πρόκριση στον έκτο φετινό του ημιτελικό. Είναι, μάλιστα, ο πρώτος του ημιτελικός σε 500άρι μετά το Ντουμπάι το 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χατσάνοφ, ημιφιναλίστ του US Open, έχει πλέον 20 διαδοχικές ήττες από τενίστες του Top 10!

O Τζόκοβιτς θα παίξει αύριο περίπου στις 15.00 με Μπαουτίστα ή Μεντβέντεφ, ενώ στις 13.00 θα αναμετρηθούν Αντρέι Ρούμπλεφ και Στέφανος Τσιτσιπάς.

Sealed with an ACE! 🔥@DjokerNole moves on in Astana with a 6-4 6-3 win over Khachanov. Djokovic awaits the winner of Medvedev vs Bautista Agut#AstanaOpen pic.twitter.com/0J7Wr3fTDr