Όπως θα δείτε στο βίντεο, δεν κατάλαβε ότι ο αγώνας είχε τελειώσει όταν ο 25χρονος Πολωνός έστειλε την μπάλα στο φιλέ και ήταν έτοιμος να πάει να σερβίρει άλλη μια φορά!

Δείτε τη σκηνή...

Moving into the semi-finals! 🤩@steftsitsipas defeats Hurkacz 7-6 6-3 in Astana#AstanaOpen pic.twitter.com/KKCU9qQGVs