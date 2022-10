Σούπερ Τσιτσιπάς και ένατος φετινός ημιτελικός! (vids)

Ο εκπληκτικός Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε σε straight sets τον Χούμπερτ Χούρκατς (Νο.10) και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Astana Open (ATP 500).

Ψυχάρα και αλάνθαστος ο Νο.6 τενίστας στον κόσμο, λύγισε τον 25χρονο Πολωνό με 7-6(8), 6-3 σε 1 ώρα και 41 λεπτά, για να κλείσει μεγάλο ραντεβού με τον Αντρέι Ρούμπλεφ αύριο (8/10, 13.00) στην τετράδα της διοργάνωσης.

Σε μια «μέτρια» κατά πολλούς σεζόν, ο Στεφ θα παίξει στον ένατο φετινό του ημιτελικό και θα κυνηγήσει τον τρίτο φετινό τίτλο του. Πρέπει, βέβαια, να σπάσει την... κατάρα των τουρνουά ATP 500, καθώς δεν έχει ούτε έναν τρόπαιο και μετράει, μάλιστα, και οκτώ χαμένους τελικούς!

Αν καταφέρει να φύγει νικητής, ανάλογα και με την πορεία του Μεντβέντεφ στη διοργάνωση, μπορεί και να επιστρέψει στο Top 4 της παγκόσμιας κατάταξης. Για την ώρα, έφτασε τις 52 νίκες για φέτος, «πιάνοντας» στην κορυφή τον Κάρλος Αλκαράθ!

Κόντρα στον Χούρκατς, πάντως, πέρα από τις αδιαμφισβήτητες ικανότητές του, έδειξε και μεγάλη πνευματική δύναμη, αφού μπόρεσε να σβήσει πέντε σετ πόιντ του αντιπάλου του στο τάι μπρέικ και να βάλει βάσεις για τη νίκη του, ξεπερνώντας παράλληλα και την απογοήτευση από τα οκτώ χαμένα μπρέικ πόιντ!

Συγκεκριμένα, ο Χούρκατς βρέθηκε αντιμέτωπος με τέσσερα μπρέικ πόιντ στο 3-3, τρία (σερί) στο 4-4 και ένα στο 5-5, αλλά κατά έναν... μαγικό τρόπο έβρισκε πάντα μεγάλο σερβίς και έμενε όρθιος! Την ίδια ώρα, εκείνος δεν μπορούσε να απειλήσει το σερβίς του Στεφ, οπότε όλα κρίθηκαν στο δραματικό τάι μπρέικ.

Εκεί ο Πολωνός προηγήθηκε με 3-6 και έχασε τα δύο πρώτα σετ πόιντ στο σερβίς του Στεφ. Σέρβιρε στο 5-6 και με ένα κακό smash «κράτησε» τον Τσιτσιπά στο σετ (6-6), αλλά βρήκε μια ακόμα ευκαιρία με το επιτυχημένο smash αμέσως μετά (6-7).

Ο Στεφ έμεινε ξανά «ζωντανός» στη συνέχεια (7-7), αλλά έχασε την ευθεία στον επόμενο πόντο και ο Χούρκατς είχε το πέμπτο του σετ πόιντ (7-8). Το έχασε και αυτό με το άστοχο backhand (8-8) και μετά είχε την πρώτη ευκαιρία του ο Τσιτσιπάς, καθώς βρήκε το πέρασμα στην ευθεία και έκανε το 9-8. Ο Χούρκατς αστόχησε ξανά με το backhand και ο Στέφανος «έγραψε» το 1-0 μετά από 65 λεπτά!

Ο 24χρονος τενίστας συνέχισε να σερβίρει εξαιρετικά και στο δεύτερο σετ, δείχνοντας υπομονή μέχρι να έρθει η ώρα του μπρέικ! Αυτή ήρθε (επιτέλους) στο 4-3 και πήρε στη συνέχεια τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη. Και δεν έχασε ούτε πόντο!

O Στεφ σημείωσε 26 winners και είχε μόλις 9 αβίαστα λάθη σε όλο τον αγώνα, ενώ ο Χούρκατς είχε αντίστοιχα 30 και 29. Έβαλε μέσα το 71% των πρώτων σερβίς, κέρδισε το 86% των πόντων πίσω από το πρώτο και το 78% πίσω από το δεύτερο! Για τον Χούμπι το δεύτερο σερβίς ήταν «αγκάθι», αφού κέρδισε μόνο το 36% των πόντων πίσω από αυτό.

Ο Τσιτσιπάς πέρασε, λοιπόν, για 14η φορά σε ημιτελικό σε 500άρι και θα προσπαθήσει να νικήσει για έκτη φορά στην καριέρα του τον 25χρονο Ρώσο (Νο.9). O Ρούμπλεφ έχει καταφέρει να τον λυγίσει τέσσερις φορές, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα «σκληρό» rivalry...

Θυμίζουμε ότι ο άλλος ημιτελικός θα βγει από τα ματς Χατσάνοφ-Τζόκοβιτς και Μπαουτίστα-Μεντβέντεφ.