Με... περίπατο στα προημιτελικά ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ

Ο Ρώσος τενίστας ήταν επιβλητικός απέναντι στον Φινλανδό, έχοντας τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Στο 1ο σετ δεν κινδύνεψε σε κανένα service game του, κλείνοντας άνετα το με 6-3 το σετ. Το μοναδικό του break του Ρουσουβουόρι ήρεθ στο δεύτερο σετ, όταν ο Φινλανδρός ισοφάρισε σε 2-2 στα games. Βέβαια, ο Ρώσος αντέδρασε και με σερί 4-0 έκλεισε το σετ, κερδίζοντας το παιχνίδι.

Σημειώνεται πως ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά του Astana Open και εκεί θα αντιμετωπίσει τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ, που χθες κέρδισε τον Πάβελ Κότοβ με 6-1, 7-6 (5).

