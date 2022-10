Νέος περίπατος για Τζόκοβιτς (vids)

Ο πρώην Νο.1 τενίστας στον κόσμο «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες (και) τον Ολλανδό Μπότικ Βαν Ντε Ζάνσχουλπ (Νο.34), παίρνοντας την πρόκριση με 6-3, 6-1 σε μόλις 71 λεπτά. Έχει τώρα έξι διαδοχικές νίκες σε straight sets και 13 σερί συνολικά στο tour!

O αντίπαλός του στα προημιτελικά της διοργάνωσης (ATP 500) είναι ο ημιφιναλίστ του US Open Καρέν Χατσάνοφ, που άφησε εκτός με 2-6, 6-3, 6-3 τον Μάριν Τσίλιτς.

Στην οκτάδα έχει περάσει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα τεθεί αύριο αντιμέτωπος με τον Χούμπερτ Χούρκατς, ενώ ο Αντρέι Ρούμπλεφ θα συναντήσει τον Αντριάν Μαναρινό. Ο Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ, τέλος, περιμένει Ντανίλ Μεντβέντεφ ή Εμίλ Ρουσουβουόρι.

In the groove 🙌@DjokerNole takes out van de Zandschulp 6-3 6-1 and moves into the Astana Open quarter-finals!#AstanaOpen pic.twitter.com/rQPs4dqKwj