Γερό τεστ και οκτάδα για τον Τσιτσιπά! (vids)

Έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα ο Στεφ και πήρε τη νίκη επί του 19χρονου Ιταλού (Νο.152) με 7-6(2), 7-6(3), για να κλείσει θέση στην οκτάδα μιας ακόμα διοργάνωσης. Θα περιμένει εκεί έναν εκ των Χούμπερτ Χούρκατς, Αλεξάντερ Μπούμπλικ, που θα αναμετρηθούν αύριο (6/10).

Ο πιτσιρικάς ήταν εξαιρετικός και παίδεψε τον Στέφανο περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, αλλά ο Στέφανος έπαιξε δύο φανταστικά τάι μπρέικ και έφτασε στην πρόκριση μετά από 1 ώρα και 45 λεπτά, παρότι δεν είχε ούτε ένα μπρέικ πόιντ!

Έκανε, λοιπόν, ένα ακόμα βήμα προς τον πρώτο τίτλο του σε 500άρι, όπου μέχρι τώρα μετράει οκτώ ήττες σε ισάριθμους τελικούς! Ευνοήθηκε, πάντως, από τον πρόωρο αποκλεισμό του Κάρλος Αλκαράθ, τον οποίο θα συναντούσε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι δεν έχει νικήσει ποτέ τον 19χρονο Ισπανό...

Ο Στέφανος σέρβιρε εκπληκτικά στο πρώτο σετ, αλλά το ίδιο ισχύει και για τον νεαρό από το Πεζάρο... Οι δύο παίκτες δεν μπόρεσαν να φανούν απειλητικοί όταν δεν είχαν τις μπάλες στα χέρια τους, με αποτέλεσμα να ξεκαθαρίσουν τα πάντα στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Τσιτσιπάς ανέβασε ταχύτητα και έφτασε με συνοπτικές διαδικασίες στο 1-0, έχοντας χάσει μόνο έναν πόντο συνολικά πίσω από το πρώτο σερβίς του.

Ο Νάρντι, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω και ήταν πολύ καλός και στο δεύτερο σετ, συνεχίζοντας να βγάζει winners... από παντού. Είχε, μάλιστα, και δύο μπρέικ πόιντ στο 5-5, αλλά ο Στεφ έδειξε εκεί την ποιότητά του και έσβησε το πρώτο με smash και το δεύτερο με άσο (μετά από επιτυχημένο challenge).

Οι διαφορές λύθηκαν ξανά στο τάι μπρέικ, όπου ο Τσιτσιπάς έχασε το αρχικό προβάδισμά του με μπρέικ, όμως πήγε στο changeover με ένα ακόμα μίνι μπρέικ (4-2), για να φτάσει στη συνέχεια σε τριπλό ματς πόιντ. Εκμεταλλεύτηκε το πρώτο και συνεχίζει την πορεία του στην Αστάνα, την οποία επισκέπτεται για πρώτη φορά στην καριέρα του. Aξίζει να σημειωθεί ότι τρέχει ένα σερί 12-0 κόντρα σε Ιταλούς!

Ο Νάρντι είχε περισσότερους winners (35 έναντι 27), ωστόσο είχε και περισσότερα αβίαστο (28 έναντι 24). Και οι δύο είχαν πολύ καλά νούμερα πίσω από το πρώτο σερβίς, με τον Στέφανο να κερδίζει το 84% των πόντων και τον Ιταλό qualifier το 86%.

Ο Τσιτσιπάς έχει τώρα μια μέρα ξεκούρασης, καθώς οι προημιτελικοί διεξάγονται την Παρασκευή (7/10).

Fire & desire 🗣️ Third seed 🇬🇷 @steftsitsipas edges past Nardi 7-6(2), 7-6(3) to book his spot in the last 8 👉 @ktf_kz | #AstanaOpen pic.twitter.com/zCenwK5ksh

Bringing out his best 🤩



🇬🇷 @steftsitsipas on his way to taking the first set, 7-6(2) over Nardi!@ktf_kz | #AstanaOpen pic.twitter.com/lhQOupzFAb