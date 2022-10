Με περίπατο στους «16» ο Τζόκοβιτς (vids)

Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Τελ Αβίβ, ο 35χρονος Σέρβος, Νο.7 πλέον στον κόσμο, επικράτησε του 26χρονου Χιλιανού (Νο.81) με 6-1, 6-1 σε μόλις 61 λεπτά και έκλεισε ραντεβού με τον Ολλανδό Μπότικ Βαν Ντε Ζάνσχουλπ στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Ο Νόλε μπορεί να βρίσκεται εκτός Top 8 στο Race, όμως είναι στους πρώτους 20 και ως νικητής σε Grand Slam (Wimbledon) έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στο ATP Finals, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Έχοντας χάσει πολλά τουρνουά (και βαθμούς) εξαιτίας της απόφασής του να μην εμβολιαστεί κατά του Covid, θα προσπαθήσει να κάνει μέχρι το τέλος της σεζόν την αντεπίθεσή του ώστε να ολοκληρώσει τη χρονιά στο Top 10 του κόσμου.

Για την ώρα, πάντως, δείχνει... on fire και είναι χαρακτηριστικό ότι έχει κερδίσει 13 από τα τελευταία 14 παιχνίδια του.

Στο μεταξύ, στα προημιτελικά του τουρνουά προκρίθηκε ο Αντρέι Ρούμπλεφ, που μετά το πανεύκολο 6-3, 6-2 επί του Ζιζέν Ζανγκ θα αναμετρηθεί με τον Αντριάν Μαναρινό. Ο αριστερόχειρας Γάλλος σταμάτησε με 3-6, 6-1, 7-5 τον Νταβίντ Γκοφέν, που χθες απέκλεισε τον επικεφαλής του ταμπλό Κάρλος Αλκαράθ.

