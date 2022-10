Έξω ο Ρουντ, πειστική αρχή ο Κύργιος (vids)

Ο 23χρονος Νορβηγός, Νο.3 στον κόσμο, έχασε με 6-3, 6-1 από τον Τζάουμε Μουνάρ (Νο.58), που πέτυχε τη δεύτερη Top 3 νίκη της καριέρας του. Ο αντίπαλος του Ισπανού στον δεύτερο γύρο είναι ο συμπατριώτης του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Θυμίζουμε ότι ο φιναλίστ του US Open ηττήθηκε και στα προημιτελικά της Σεούλ από τον μετέπειτα νικητή της διοργάνωσης Γιοσιχίτο Νισιόκα. Ίσως χρειάζεται ένα διάλειμμα, καθώς αμέσως μετά τον τελικό της Νέας Υόρκης έπαιξε στο Davis Cup και στη συνέχεια ταξίδεψε στο Λονδίνο για το Laver Cup, πριν πάει στην Κορέα!

Ο Νικ Κύργιος, αντίθετα, νικητής του 2016, ξεκίνησε καλά την πορεία του στο Τόκιο. Υπέταξε εύκολα με 6-2, 6-3 τον πρώην Νο.1 στα juniors Τζέισον Τσενγκ και θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Σιμαμπουκούρο-Μάιχζακ.

Ο Μπόρνα Τσόριτς, τέλος, απέκλεισε με 6-4, 7-6(4) τον Θανάση Κοκκινάκη και πέτυχε την πρώτη νίκη του στο Τόκιο μετά από τρεις συμμετοχές. Θα διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά κόντρα στον Αμερικανό Μπράντον Νακασίμα.

