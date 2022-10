Ποιος Φέντερερ; Ο Στέφανος θα ήθελε να είναι ο... Πέτρος Τσιτσιπάς!

Πολλοί τενίστες ρωτήθηκαν σε ποιανού τα αγωνιστικά παπούτσια θα έμπαιναν για μία εβδομάδα αν είχαν τη δυνατότητα, με τον Ρότζερ Φέντερερ να συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος στις απαντήσεις, ενώ, φυσικά, ψήφους είχαν και ο Ράφα Ναδάλ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά και οι Ίσνερ-Κύργιος.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ωστόσο, έκανε τη διαφορά, επιλέγοντας τον αδερφό του Πέτρο!

Γιατί;

«Για να δω τι περνάει από το μυαλό του», δήλωσε σχετικά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών.

If you could play as another player for a week, who would it be? 🤔 pic.twitter.com/sJSR8b2u3p