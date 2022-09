O Τσιτσιπάς κοιμάται αγκαλιά με την ρακέτα που υπέγραψε ο Φέντερερ

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν από εκείνους που μίλησαν με τα πιο εγκάρδια λόγια με αφορμή την αποχώρηση του Ρότζερ Φέντερερ από την ενεργό δράση.

Μετά το περίφημο αποχαιρετιστήριο ματς του διπλού στο Laver Cup, στο οποίο ό Ελβετός έπαιξε συμπαίκτης με τον μεγαλύτερό του αντίπαλο, Ράφα Ναδάλ, ο Τσιτσιπάς δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνηση του.

Ο Φέντερερ φαίνεται ότι ανταπόδωσε την αγάπη που εισέπραξε από τον Τσιτσιπά, υπογράφοντας του μία ρακέτα, την οποία ο Στεφ φαίνεται να μην αποχωρίζεται ούτε στον ύπνο του.

