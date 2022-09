Το «ευχαριστώ» του Φέντερερ: «Ήταν μια μαγική βραδιά!» (pics)

Αγωνιζόμενος στο διπλό με τον Ράφαελ Ναδάλ, ο μύθος του τένις, έβαλε τέλος στην αδιανόητη καριέρα των 24 ετών στο Laver Cup με τον Φέντερερ να προχωρεί σε μια συγκινητική ανάρτηση, μένοντας στο γεγονός πως ήταν μια μαγική μέρα.

«Ήταν ένα μαγικό βράδυ εχθές. Ευχαριστώ ξανά όλους τους παίκτες και τους φιλάθλους, που ήταν εκεί να μοιραστούν αυτές τις στιγμές μαζί μου. Σημαίνει τα πάντα για εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σχετική ανάρτηση:

It was a magical evening yesterday. Thank you again to all the players and fans who were here to share this moment with me. It means the world ❤️😊🙏🏼 pic.twitter.com/IKFb6jEeXJ