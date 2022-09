Δάκρυσε ο Φέντερερ: «Ήταν το τέλος που ήλπιζα και ήθελα» (vid)

Ο θρυλικός Ελβετός έβαλε τέλος σε μια μυθική καριέρα 24 ετών στα courts και στην ομιλία του μετά το τέλος της αναμέτρηση με τους Φράνσις Τιαφό και Τζακ Σοκ, με εμφανή συγκίνηση έκανε μια αναδρομή στην τεράστια καριέρα του.

Ο Φέντερερ σημείωσε ότι ήταν το τέλος που ήλπιζε και ήθελε, δίπλα στον καλό του φίλο, Ράφα Ναδάλ, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και την οικογένειά του για τις θυσίες που έκανε.

Αναλυτικά όσα είπε ο σπουδαίος τενίστας:

«Είναι μια υπέροχη ημέρα, είμαι χαρούμενος, δεν είμαι λυπημένος. Απόλαυσα το να φορέσω ακόμη μια φορά τα παπούτσια μου, διασκέδασα βλέποντας όλα τα παιχνίδια. Αισθανόμουν κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι ότι είμαι κοντά στο να τραυματιστώ κάπου, όλα πήγαν καλά όμως.

Το να παίζω με τον Ράφα στην ίδια ομάδα και να έχω όλους αυτούς του θρύλους κοντά μου ήταν κάτι απίστευτο. Είναι απίστευτο, είναι υπέροχο. Δεν ήθελα να αισθανθώ μόνος εκεί έξω. Ένιωσα ότι ήμουν μέλος μια ομάδας, στο τένις αυτό δεν το αισθάνεσαι. Ήμουν μαζί με παιδιά που έχουμε δουλέψει μαζί για χρόνια.

Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για εμένα, τους ευχαριστώ. Είναι το τέλος στο οποίο ήλπιζα, είναι το τέλος το οποίο ήθελα. Δεν προβλεπόταν μια τέτοια πορεία, ξεκίνησα παίζοντας με τους φίλους μου και κατέληξα εδώ σήμερα. Ήταν υπέροχα, διασκέδασα πάρα πολύ, τόσοι πολλοί άνθρωποι με στήριξαν, σας ευχαριστώ πολύ.

Περάσαμε τόσο ωραία όλα αυτά τα χρόνια, όλοι είναι εδώ, τα παιδιά μου η σύζυγός μου. Η σύζυγός μου θα μπορούσε να μου είχε ζητήσει να σταματήσω εδώ και καιρό, αντίθετα με προέτρεψε να συνεχίσω. Είναι μια απίστευτη βραδιά, σας ευχαριστώ όλους»

If there's one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B